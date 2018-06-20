Штучний інтелект навчили діагностувати серцевий напад

У Копенгагені (Данія) почали використовувати програмне забезпечення, яке допомагає диспетчерам служби охорони здоров’я швидко діагностувати серцевий напад по телефону, що рятує життя багатьом людям.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що комп’ютер ніби підслуховує розмову оператора і людини, яка телефонує на гарячу лінію данської служби охорони здоров’я. Доки диспетчер задає низку питань, штучний інтелект визначає, чи зупинилося серце і подає відповідний сигнал.

У компанії Corti SA, яка займається розробкою штучного інтелекту, кажуть, що програма правильно визначає серцевий напад у 93% випадків, люди – тільки на рівні 73%. Це підтвердили дослідження данських вчених.

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Більш того, штучний інтелект ставить діагноз всього за 48 секунд – більш ніж на півхвилини швидше, ніж люди.

Лише помилок живі диспетчери і машина припускаються однаково: у 2% випадків обоє робили висновок, що у пацієнта серцевих напад, хоча це було не так.

Штучний інтелект Corti почнуть випробовувати ще в п’яти країнах ЄС.

До слова, штучний інтелект через 10-15 років буде здатний замінити людину-оператора.