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Як алкоголь впливає на розвиток раку

Вживання різних доз алкоголю впливає на появу онкології і тривалість життя.

До такого висновку дійшли фахівці з Національного інституту вивчення раку в Бетесді (США) спільно з колегами з інших вишів, пише Российская газета.

У рамках моніторингового проекту PLCO учені проаналізували дані 99 654 осіб у віці від 55 до 74 років. З них 68,7% – жінки. Дослідники мали у своєму розпорядженні докладну інформацію про дієту, спосіб життя, шкідливі звички, генетичні особливості добровольців.

Експерти визначили, що ймовірність передчасної смерті зростає при вживанні більше трьох спиртних напоїв на день, у той час як вживання алкоголю в невеликих дозах (приблизно три напої на тиждень) зменшує ці шанси.

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Учені також дійшли висновку, що алкоголь у будь-яких пропорціях впливає на появу онкології. Чим частіше людина вживає спиртне, тим швидше розвиваються злоякісні пухлини. На розвиток ракових утворень можуть впливати навіть невеликі і рідкісні порції алкоголю.

До речі, інші вчені назвали алкоголь і тютюн найнебезпечнішими речовинами для здоров’я людини.

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