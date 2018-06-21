Дженніфер Еністон, Мадонна і Стінг: у чому секрети успіху йоги

Сьогодні, 21 червня, відзначається Міжнародний день йоги. Факти ICTV розкажуть, як про користь йоги, так і протипоказання.

Йога – це релігійно-філософське вчення Індії, що означає сукупність різних духовних, психологічних і фізичних практик.

Міжнародний день йоги відзначають щорічно 21 червня, починаючи з 2015 року. У 2014 році міністр Індії Нарендра Моді звернувся до ООН з пропозицією встановити Міжнародний день йоги. Дата обрана не спроста, 21 червня – це день літнього сонцестояння (найдовший день у році. – Ред.).

У 2016 році ЮНЕСКО включила йогу в репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства.

Святкування Міжнародного дня йоги проходять по всьому світу. Найчастіше це тематичні фестивалі, майстер-класи або флешмоби, які полягають в масових заняттях йогою.





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Користь йоги

Заняття йогою можуть позитивно впливати на організм людини, тільки якщо правильно виконувати всі вказівки під наглядом грамотного тренера.

Чим корисна йога для здоров’я:

знижує стрес і розслабляє нервову систему;

покращує рухливість суглобів і гнучкість хребта;

розвиває сили і витривалость;

вміння управляти диханням і енергією;

вміння справлятися з емоціями, негативом;

загальне оздоровлення організму: фізичного і духовного стану.

Негативний вплив йоги

Дослідники з Саутгемптонського університету прийшли до висновку, що йога робить людей більш егоїстичними.

Вчені протягом 4 місяців спостерігали за 93 людьми, практикуючими йогу.

Медитації та йога змушують зосереджуватися на собі і своїх проблемах. Це сприяє тому, що люди стають більш егоїстичними і навіть самовпевненими.

Однак, вчені зовсім не заперечують того, що йога має позитивний вплив на психіку людини.

Постійні протипоказання:

загальний поганий стан, коли ніякі дії практично неможливі, оскільки ведуть тільки до погіршення;

психічні розлади;

органічні ураження серця;

захворювання крові;

інфекційні ураження опорно-рухового апарату;

важкі черепно-мозкові травми, ушкодження хребта з незадовільною компенсацією;

нейроінфекції;

сильні порушення схеми тіла;

злоякісні новоутворення;

каміння в жовчному міхурі.

Тимчасові протипоказання:

систематичний прийом великої кількості лікарських препаратів;

загострення хронічних захворювань;

післяопераційний період;

сильна фізична втома;

перегрів і переохолодження;

температура тіла вище 37 і нижче 36,2 градуса;

важка фізична робота;

професійні або досить великі за обсягом заняття спортом;

повний шлунок;

Зірки, які займаються йогою:



Jennifer Aniston

Madonna

Orlando Bloom

Sting

Tarabarova

Gwyneth Paltrow Victoria Beckham Дженніфер Еністон, Мадонна і Стінг: у чому секрети успіху йоги / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що йога допомагає кинути палити.

Фото: jenniferanistononline, madonna, orlandobloom, theofficialsting, gwynethpaltrow, tarabarova, victoriabeckham, Dreamstime.