Дженніфер Еністон, Мадонна і Стінг: у чому секрети успіху йоги

Сьогодні, 21 червня, відзначається Міжнародний день йоги. Факти ICTV розкажуть, як про користь йоги, так і протипоказання.
Йога – це релігійно-філософське вчення Індії, що означає сукупність різних духовних, психологічних і фізичних практик.
Міжнародний день йоги відзначають щорічно 21 червня, починаючи з 2015 року. У 2014 році міністр Індії Нарендра Моді звернувся до ООН з пропозицією встановити Міжнародний день йоги. Дата обрана не спроста, 21 червня – це день літнього сонцестояння (найдовший день у році. – Ред.).
У 2016 році ЮНЕСКО включила йогу в репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства.
Святкування Міжнародного дня йоги проходять по всьому світу. Найчастіше це тематичні фестивалі, майстер-класи або флешмоби, які полягають в масових заняттях йогою.
Користь йоги
Заняття йогою можуть позитивно впливати на організм людини, тільки якщо правильно виконувати всі вказівки під наглядом грамотного тренера.
Чим корисна йога для здоров’я:
- знижує стрес і розслабляє нервову систему;
- покращує рухливість суглобів і гнучкість хребта;
- розвиває сили і витривалость;
- вміння управляти диханням і енергією;
- вміння справлятися з емоціями, негативом;
- загальне оздоровлення організму: фізичного і духовного стану.
Негативний вплив йоги
Дослідники з Саутгемптонського університету прийшли до висновку, що йога робить людей більш егоїстичними.
Вчені протягом 4 місяців спостерігали за 93 людьми, практикуючими йогу.Читайте: Пивна йога підкорює світ
Медитації та йога змушують зосереджуватися на собі і своїх проблемах. Це сприяє тому, що люди стають більш егоїстичними і навіть самовпевненими.
Однак, вчені зовсім не заперечують того, що йога має позитивний вплив на психіку людини.
Постійні протипоказання:
- загальний поганий стан, коли ніякі дії практично неможливі, оскільки ведуть тільки до погіршення;
- психічні розлади;
- органічні ураження серця;
- захворювання крові;
- інфекційні ураження опорно-рухового апарату;
- важкі черепно-мозкові травми, ушкодження хребта з незадовільною компенсацією;
- нейроінфекції;
- сильні порушення схеми тіла;
- злоякісні новоутворення;
- каміння в жовчному міхурі.
Тимчасові протипоказання:
- систематичний прийом великої кількості лікарських препаратів;
- загострення хронічних захворювань;
- післяопераційний період;
- сильна фізична втома;
- перегрів і переохолодження;
- температура тіла вище 37 і нижче 36,2 градуса;
- важка фізична робота;
- професійні або досить великі за обсягом заняття спортом;
- повний шлунок;
Зірки, які займаються йогою:
Раніше Факти ICTV писали, що йога допомагає кинути палити.
Фото: jenniferanistononline, madonna, orlandobloom, theofficialsting, gwynethpaltrow, tarabarova, victoriabeckham, Dreamstime.