Супрун: Відкладення солей у хребті – міф

Такого діагнозу, як відкладення солей у хребті, не існує.

Про це пише у Facebook виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

– Ще один міф, пов’язаний з болями у спині – це відкладення солей у хребті. І, відповідно, лікування болю у спині та шиї шляхом їх “вимивання“, “розбивання” чи “розчинення“. За “відкладення солей” в хребті приймають видимі на рентгені шиповидні і дзьобовидні вирости на хребцях, які з’являються у багатьох людей з віком, – пояснює вона.

За її словами, ці вирости з’являються по мірі зношування міжхребцевого диска і зменшення його висоти.

У результаті, як зазначила Супрун, збільшується навантаження на зовнішнє кільце диска (фіброзне кільце) .

– Край тіла хребця, до якого прикріплюється зовнішнє кільце диска, реагує на це збільшення навантаження утворенням додаткової кісткової тканини. Іншими словами, у відповідь на дегенеративні зміни дисків, хребці відповідають крайовими кістковими розростаннями, які мають компенсаторний характер. На рентгені такі розростання проявляються у вигляді шиповидних виростів – остеофітів. Сам процес їх утворення називаєтсья спондильоз. Такі ж вирости можуть утворюватися і в міжхребцевих суглобах, що називається спонділоатроз або артроз фасеточних суглобів, – додава вона.

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Міністр також переконує, що самі остеофіти не викликають болю в спині і шиї, проте дуже рідко – при виражених розростаннях, спрямованих в бік хребетного каналу або міжхребцевих отворів – можуть впливати на нервові закінчення і викликати біль, втрату чутливості, слабкість та інші неврологічні симптоми.

– Остеофіти є кістковою тканиною, яку не можна розчинити, розбити, розім’яти чи розмасажувати. Ніякі крапельниці, масажі, електрофорез, хондропротектори, лікарські препарати чи спеціальні дієти не впливають на формування і розвиток остеофітів, – переконує Супрун, додавши, що можна лише уповільнити цей процес, якщо вести здоровий спосіб життя.

При цьому вона кілька рекомендацій при болю у спині:

залишатись рухливими, наскільки це можливо, та намагатися продовжувати свою щоденну діяльність;

звернутися до лікаря;

виконувати прості вправи для спини після консультації з лікарем.

Перед цим Супрун спростувала міф про зміщення дисків і хребців – вони дуже міцно пов’язані з хребтом, тому не можуть вилетіти або зміститися.

Фото: pixabay.com