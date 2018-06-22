Чому чоловіки живуть менше за жінок

Шведські фахівці розгадали таємницю різної тривалості життя представників слабкої та сильної статі.

Дослідження показують, що виною цьому Y-хромосома, проблеми з якою істотно збільшують ризик розвитку онкологічних захворювань та інших важких патологій у чоловіків у порівнянні з жінками, пише Independent.

Генетичне дослідження проводилося міжнародною командою вчених. У пошуках генетичних відхилень вченими були проаналізовані зразки крові більш ніж 1600 чоловіків похилого віку.

У ході дослідження експерти дійшли висновку, що на часту зміну генетичного характеру впливає втрата більшої частини лейкоцитів Y-хромосоми.

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Фахівці вважають, що мутації з’являються під час поділу соматичних клітин, які поступово накопичуються у людському організмі.

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