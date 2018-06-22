Чи прийме лікар без декларації з 1 липня – відповідь МОЗ

З 1 липня українці надалі отримуватимуть медичну допомогу у будь-якому закладі охорони здоров’я незалежно від того підписали вони декларацію з лікарем або ще продовжують його шукати.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України у Facebook.

– Від імені деяких установ охорони здоров’я поширюють неправдиву інформацію, що з 1 липня цього року люди, які не підписали декларацію з терапевтом, педіатром або сімейним лікарем, будуть отримувати тільки невідкладну допомогу. Цей факт не відповідає дійсності. Право на медичне обслуговування гарантується Конституцією та іншими законами України, – йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною таких повідомлень є зміна системи фінансування для 149 медустанов, які вже уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Нова система фінансування означає, що до кінця 2018 року медустанови, які уклали угоди з НСЗУ, отримуватимуть кошти за двома механізмами.

За кожного пацієнта, який підписав декларацію з сімейним лікарем, держава виділить 370 грн із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Додатково ці заклади будуть отримувати по 240 грн за пацієнтів, які проживають на території обслуговування установи, але ще не підписали декларацію з лікарем.

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До речі, раніше ми писали, як знайти сімейного лікаря і чим він кращий за терапевта.