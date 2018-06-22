Чи варто переходити на вейпи? Супрун дала відповідь

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун каже, що досі немає переконливих свідчень, що переходити на електронні сигарети, навіть курцям зі стажем, є справді вдалим рішенням.

Про це вона пише у Facebook, навівши кілька прикладів, які все ж вказують на небезпеку вейпів.

За її словами, по-перше, є дослідження, які вказують, що люди, які намагаються відмовитися від куріння за допомогою електронних сигарет, мають менші шанси на успіх, у порівнянні з тими, хто ці пристрої не використовує.

По-друге, такий спосіб сприяє виникненню нового, так званого дуального (подвійного) стилю куріння, тобто споживання електронних та звичайних сигарет одночасно.

Третя небезпечна тенденція – популярність куріння електронних сигарет зростає серед підлітків. Зокрема, в Україні майже кожен 5-й підліток (13-15 років) є споживачем електронних сигарет, відповідно до результатів Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну, проведеного у 2017 році.

І четверта – використання електронних сигарет некурцями, особливо дітьми та підлітками, може призвести до виникнення нікотинової залежності та підвищує ризик почати курити звичайні сигарети. При цьому небезпечним є і пасивне куріння е-сигарет, особливо для вагітних жінок та дітей.

– Досі тривають дослідження щодо впливу електронних сигарет на здоров’я. І жодне не дає однозначної відповіді, включно з міжнародними організаціями. Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) вказує, що загалом електронні сигарети є менш шкідливими за тютюн. Хоча в складі рідини більшість електронних виробів також містять нікотин, що викликає залежність, – пише Супрун.

При цьому міністр рекомендує українцям утримуватися від куріння вейпів, оскільки досі немає досліджень, який ефект це може спричинити у довгостроковій перспективі.

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До речі, вчені Лондонського університету королеви Марії дійшли висновку, що куріння електронних сигарет значно збільшує ризик запалення легенів.

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