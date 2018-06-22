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Дифтерія в Україні: зареєстровано другий випадок за рік (ІНФОГРАФІКА)

У Рубіжному Луганської області зареєстровано другий випадок дифтерії з початку 2018 року.

Дифтерія

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

– МОЗ рекомендує якнайшвидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії дітям і дорослим. Якісна і безпечна вакцина є в усіх регіонах України, і надається безоплатно, як для дітей, так і для дорослих. Водночас, рівень вакцинації проти дифтерії залишається низьким – лише половина українських дітей віком 18 місяців отримали три дози вакцини АКДП, і менше половини дорослих захищені від дифтерії вакциною АДП-М, – йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголошують, що єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років).

Нагадаємо, під час останньої епідемії дифтерії в Україні, з 1991-го по 1998-й рік, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, на дифтерію захворіли близько 20 тис. людей, 696 з них померли.

Раніше лікар-імунолог Сергій Кравченко розповів про симптоми та лікування дифтерії.

Фотоmoz.gov.ua

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