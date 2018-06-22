Кір в Україні: коли чекати новий спалах

Кір в Україні не відступить до тих пір, поки не відновиться рівень колективного імунітету.

Нова хвиля захворювань на кір почнеться восени, заявив у коментарі Апострофу лікар-інфекціоніст Андрій Осадчий.

– Прогнозована зростаюча хвиля захворюваності до вересня, коли діти повернуться у дошкільні та шкільні навчальні заклади. Ситуація з новими спалахами триватиме до тих пір, поки рівень колективного імунітету не сягне 95%. Це може статися у двох варіантах: у кращому випадку, громадяни проявлять необхідну свідомість і вакцинуються, у гіршому – перехворіють (але тут буде багато сумних наслідків), – попереджає він.

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Водночас, лікар вважає, що кір зараз не найстрашніше, чого можна очікувати, є більш небезпечні інфекції, маючи на увазі дифтерію.

Нагадаємо, в Україні проведуть безкоштовну вакцинацію проти кору дорослих із групи ризику.