Основна причина алкоголізму

Схильність до алкогольної залежності пов’язана зі змінами у мозку.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, яка провела дослідження на щурах, навчених натискати на важіль для отримання підсолодженої води або розчину спирту. Про це повідомляє MedicalXpress.

Результати показали, що більшість тварин воліло цукор. Однак, близько 15% хотіли алкоголь. При цьому удари струмом щурів ніяк не зупиняли. Зазначається, що частка гризунів, які вважали за краще спиртний напій, пропорційна відсотку людей із залежністю.

Біологи виміряли активність сотень генів у п’яти областях мозку піддослідних. Найбільше відмінностей в експресії ДНК виявилися у миндалевидному тілі – відповідає за формування емоцій.

Ген, який кодує білок GAT-3, був найменш активним у щурів з алкоголізмом. Він підтримує концентрацію гамма-аміномасляної кислоти на низькому рівні, що відповідає за заспокоєння центральної нервової системи.

У свою чергу, при придушенні GAT-3 у щурів, які хотіли цукру, розвивалася схильність до вживання алкоголю. У людей, які страждали від залежності, рівні гена в області мигдалини були нижче, ніж у тих, хто перебував у контрольній групі.

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До речі, вчені з’ясували, як алкоголь впливає на розвиток раку.

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