Скільки чашок кави на день корисні для серця

Чотири чашки кави на день можуть принести користь серцю.

Вчені з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне дійшли висновку, що 4 чашки кави на день сприяють захисту клітин серцево-судинної системи від пошкоджень, передає Business Insider.

Дослідники вважають, що у такій кількості чашок цього напою міститься достатня кількість кофеїну.

Також вони встановили, що кофеїн покращує стан ендотеліальних клітин, які вистилають внутрішню поверхню судин. Ключову роль у цьому відіграє білок p27, який захищає клітини серцевих м’язів від загибелі.

Досліди вчені проводили на старих гризунах, які страждають ожирінням.

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До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун каже, що досі немає переконливих свідчень, що переходити на електронні сигарети, навіть курцям зі стажем, є справді вдалим рішенням.

