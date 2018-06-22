PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Скільки чашок кави на день корисні для серця/

Скільки чашок кави на день корисні для серця

Чотири чашки кави на день можуть принести користь серцю.

Кава

Вчені з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне дійшли висновку, що 4 чашки кави на день сприяють захисту клітин серцево-судинної системи від пошкоджень, передає Business Insider.

Дослідники вважають, що у такій кількості чашок цього напою міститься достатня кількість кофеїну.

Також вони встановили, що кофеїн покращує стан ендотеліальних клітин, які вистилають внутрішню поверхню судин. Ключову роль у цьому відіграє білок p27, який захищає клітини серцевих м’язів від загибелі.

Досліди вчені проводили на старих гризунах, які страждають ожирінням.

Читайте: Чому чоловіки живуть менше жінок

До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун каже, що досі немає переконливих свідчень, що переходити на електронні сигарети, навіть курцям зі стажем, є справді вдалим рішенням.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка