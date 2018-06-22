Як попередити особливо небезпечний рак

Науковці знайшли білок Munc13-4, який допомагає раковим клітинам виділяти екзосоми, що стимулюють ріст злоякісних пухлин.
Результати дослідження учених з університету Вісконсина в Медісоні опубліковані в MedicalXpress.
Науковці виявили, що кальцій, кількість якого часто збільшується в ракових клітинах, стимулює секрецію екзосом з клітин агресивної форми раку молочної залози.
Проте можна зробити клітину нездатною зв’язувати кальцій, якщо знищити білок Munc13-4 або замінити його мутантною версією.
Цей метод допоможе запобігти розвитку метастаз та створити нові методи лікування раку.Читайте: Як алкоголь впливає на розвиток раку Рак допоможуть вилікувати звичайні ліки - вчені Вчені вилікували рак у термінальній стадії
До речі, раніше вчені дійшли висновку, що Вітамін D сприяє зменшенню ризику розвитку раку грудей.
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