Як попередити особливо небезпечний рак

Науковці знайшли білок Munc13-4, який допомагає раковим клітинам виділяти екзосоми, що стимулюють ріст злоякісних пухлин.

Результати дослідження учених з університету Вісконсина в Медісоні опубліковані в MedicalXpress.

Науковці виявили, що кальцій, кількість якого часто збільшується в ракових клітинах, стимулює секрецію екзосом з клітин агресивної форми раку молочної залози.

Проте можна зробити клітину нездатною зв’язувати кальцій, якщо знищити білок Munc13-4 або замінити його мутантною версією.

Цей метод допоможе запобігти розвитку метастаз та створити нові методи лікування раку.

До речі, раніше вчені дійшли висновку, що Вітамін D сприяє зменшенню ризику розвитку раку грудей.

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