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Як заснути зі смартфоном – вчені придумали спосіб

Вчені розробили метод, який дозволяє скорочувати зелено-блакитне світіння екрана гаджетів, що не дозволяє людині заснути.

Дослідницька група Манчестерського університету знайшла метод, який дозволяє скоротити зелено-блакитне світіння екрана гаджетів, яке негативно впливає на сон, повідомляє BBC.

Правильно відкоригувавши гаджет, користувачі не побачать різниці у кольорах, але швидше засинатимуть. Також зелено-блакитне світіння дозволяє знизити так званий нічний режим, однак різниця в колірній гамі буде помітнішою.

Вчені вважають, що колірний діапазон між зеленим і синім з довжиною хвилі 485 до 500 нанометрів перешкоджає виробленню мелатоніну, який впливає на сонливість людини.

Дослідження доводить, що є можливість скоротити світіння непомітним для людини чином.

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До слова, сон при денному світлі має негативний вплив на метаболічну функцію.

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