All inclusive! Топ-5 порад, як не набрати вагу на відпочинку

Дієтолог розповіла, як не набрати зайві кілограми під час відпустки, коли нас оточує висококалорійна їжа, солодощі та алкоголь.

Як не погладшати на відпочинку розповіла дієтолог Світлана Фус у Facebook.

Пийте воду

Під час літньої спеки наше тіло потребує більше води, тому пам’ятайте про те, що її треба пити. Але не у вигляді солодких газованих напоїв, пакетованих соків чи холодного чаю з пляшок, які лише збільшують спрагу і можуть привести до більшого зневоднення. Завжди варто мати з собою пляшку питної води. Найкращим вибором буде середньо-мінералізована вода, яка не тільки втамує вашу спрагу, але й додасть мінерали, яку у жару ми втрачаємо з потом.

Уникайте калорійних закусок

Солодкі напої це не єдина прикрість. Часто на екскурсію чи на пляж ми беремо щось перекусити. Найгірше, що люди беруть з собою – це солодощі або чіпси, так звані калорійні бомби.

Такий перекус краще зробити овочевим. Наприклад, різноманітні овочі, нарізані зручними шматочками додадуть не тільки клітковину, яка добре насичує, але додадуть вітаміни та мінерали, які захистять нас від шкідливого впливу сонячних променів.

Швидке харчування

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Під час літнього відпочинку у нас, як правило, не має бажання готувати їжу – хочеться піти кудись, щоб нас нагодували. Це часто буває швидка їжа з фаст-фудів. Але і там є з чого вибрати більш здорові варіанти. Роли з овочами, в які можна не додавати багато жиру у вигляді майонезу, сандвічі з овочами та куркою або просто овочевий салат з сиром та хлібом. Вибір завжди є. Крім того, можна зайти у магазин, все це купити окремо і приготувати собі смачну та корисну їжу.

Дотримання режиму харчування

Це дуже важливо у відпустці. Адже хаотичні перекуси не принесуть користі не тільки для фігури, але і для здоров’я. Важлива помірність в харчуванні, відчуття ситості, а цього можна досягнути тільки підтримуючи режим харчування. Не допускайте різких змін в харчуванні у відпустці.

Рух

Відпочинок, це можливість більше ходити пішки, більше рухатися. А значить і витрачати більше енергії.

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