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Лікує 4 види раку: створений унікальний препарат

Американські вчені винайшли препарат, який блокує поширення чотирьох видів раку: молочної і передміхурової залоз, товстої кишки і легенів.

Вчені з Орегонського університету науки і здоров’я назвали його KBU2046, йдеться у журналі Nature Communications.

Ліки вже випробували на мишах, у яких було 4 види раку.

Цей препарат при пероральному введенні придушив метастази і зменшив руйнування кістки. Препарат KBU2046 мінімізує побічні ефекти і токсичність.

Керівник дослідження доктор Раймонд Берган розповів, що принцип роботи препарату полягає у зміні фосфорилювання білка HSP90β. Зв’язуючись з протеїном ліки зупиняють рух клітин, при цьому немає побічного впливу на білок.
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До речі, вчені розповіли, як алкоголь впливає на розвиток раку.

ФОТО: Рixabay

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