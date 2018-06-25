Це не сидіння! Названо найнебезпечніші місця в туалеті

Найбільшу небезпеку для здоров’я людини у громадських туалетах становлять предмети та поверхні, до яких торкаються люди. Серед них – кран, мильниця, паперові рушники та дверна ручка.

Найбільш небезпечними для здоров’я людини в громадських туалетах є предмети та поверхні, до яких торкаються люди, пише Conversation.

Після того як людина справила потребу, вона торкається до крана, мильниці та паперових рушників – саме на цих предметах зазвичай накопичується найбільша кількість шкідливих бактерій.

Крім того, брудними стають дверні ручки, оскільки не кожен відвідувач туалету миє руки.

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При цьому дослідники переконані, що сидіння унітазу не становить небезпеку для здоров’я, оскільки основний шлях потрапляння мікробів в організм людини – через руки в рот.

Щоб знизити контакт з бактеріями, автори статті рекомендують закривати кран і відчиняти двері вбиральні за допомогою серветки чи паперового рушника.

Раніше ми писали про те, як правильно мити руки та навіщо взагалі це робити.

Фото: Pixabay