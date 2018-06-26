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Кір в Україні: в Миколаївській області померла дитина

У Миколаївській області від кору померла 8-річна дитина. Загалом із початку року на кір захворіли понад 23 тисячі осіб.

Вакцина

Протягом 18-24 червня від кору в Україні померла 8-річна дитина в Миколаївській області.

Всього від початку року від ускладнень кору померло 12 осіб: вісім дітей і четверо дорослих, повідомили в МОЗ.

Загалом за 25-й тиждень в Україні зафіксовано 1273 нових випадки захворювання на кір – 487 дорослих і 786 дітей. Це на 10% менше, ніж минулого тижня.

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З початку 2018 року на кір захворіла 23 131 людина – 9 327 дорослих і 13 804 дитини.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (3845 осіб), Закарпатській (2712 особи), Івано-Франківській (2464 людина), Одеській (1932 людини), Києві (1649 осіб) і Чернівецькій (1210 осіб) областях.

До слова, лікарі прогнозують нову хвилю кору в Україні ближче до вересня, коли діти повернуться у дошкільні та шкільні навчальні заклади.

Фото: Dreamstime

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