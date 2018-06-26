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Одеська обласна лікарня закупила ліки на 40% дешевше ніж Міністерство охорони здоров’я

Одеській обласній клінічній лікарні вдалося на третину зменшити вартість закупки ліків німецького виробника препаратів для діалізу.

Про це йдеться у розслідуванні видання Наші гроші з посиланням на систему Прозорро.

Один із дистриб’юторів німецького виробника витратних матеріалів для діалізу Fresenius, ТОВ Ренарт, в результаті аукціону Одеської обласної клінічної лікарні щодо закупівлі розхідників для перитонеального діалізу скинув свою цінову заявку до відмітки, у півтори рази нижчої від власних цін на ті ж матеріали для пацієнтів інших областей.

Тендер проводився 6 квітня на 43,03 млн грн. Участь в аукціоні взяли дві компанії – ТОВ Діавіта (Baxter, США) та ТОВ Ренарт (Fresenius, Німеччина). У ході Ренарт упав в ціні з 42,96 млн грн до 31,01 млн грн (28%).

Таким чином, за деякими препаратами, Одеська лікарня закупила ліки на 40% дешевше, ніж лікарні у інших областях України.

Одеська обласна клінічна лікарня проводила закупівлю у форматі “європейських торгів”, який передбачає відкриття цінових заявок учасників лише після проходження ними етапу перекваліфікації (перевірки усіх конкурсних документів, окрім цінової пропозиції, на відповідність вимогам тендерної документації) та аукціону.

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Ініціатором впровадження цієї системи державних закупівель стала Одеська обласна адміністрація. Як пояснив її голова Максим Степанов, процедура європейських торгів дозволяє економити значні бюджетні кошти та визнана в усіх розвинених країнах.

Як повідомлялося раніше, МОЗ замовляє поставки витратних матеріалів для діалізу подекуди із переплатою до 22% навіть у порівнянні з цінами від українських дистриб’юторів, які закуповують товари через “прокладки”.

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