Пляжі України, де не можна купатися (СПИСОК)

На даний момент вода на 96-ти українських пляжах є небезпечною для купання.

Про це попереджає Центр громадського здоров’я МОЗ України.

На яких пляжах не можна купатися:

Вінницька область:

село Глухівці, рекреаційна зона ставок, Козятиський район;

Козятин, рекреаційна зона ставок №5;

Козятин, рекреаційна зона Водокачка;

Погребище, рекреаційна зона місце відпочинку, річка Рось;

Вінниця, пляж Центральний;

Вінниця, рекреаційна зона Вишенське озеро;

село Флорине, рекреаційна зона Анталька, річка Дохно.

Волинська область:

селище Локачі, рекреаційна зона, ставок;

Луцьк, центральний пляж, річка Стир;

Луцьк, пляж Теремно, річка Сапалаївка;

село Соловичі, озеро Велище;

Ковель, рекреаційна зона, річка Турія водосховище;

Ковель, міський пляж, річка Турія.

Донецька область:

Маріуполь, пляж Центральний;

Маріуполь, міський пляж Лівобережний.

Дніпропетровська область:

місто Новомосковськ, дитячий пляж.

Житомирська область:

селище Лугини, рекреаційна зона, річка Товста;

Коростень, рекреаційна зона на вулиці Древлянській;

Новоград-Волинський, міський пляж на вулиці Богуна;

Новоград-Волинський, рекреаційна зона Провалка по 3-му провулку Чехова, річка Смолка;

Баранівка, рекреаційна зона Заріччя;

Чуднів, річка Тетерів (перед мостом).

Закарпаття:

село Ворочеве Перечинського району, місце для купання Дичка, річка Уж;

Перечин, місце для купання Залив, річка Уж;

Мукачево, вулиця Окружна, річка Латориця;

Мукачево, вулиця Валенберга, річка Латориця;

Мукачево, парк Перемоги, річка Латориця;

Мукачево, район монастиря.

Запорізька область:

Запоріжжя, громадський пляж Центральний;

Енергодар, міський пляж Сонячний.

Київська область:

Тетіїв, місце масового відпочинку, річка Роська;

селище Іванків, рекреаційна зона, річка Тетерів;

Вишгород, вулиця Набережна, озеро;

Вишгород, озеро Бегемотик-2;

село Віта Поштова, зона відпочинку Крючок, каскад озер річки Сіверка;

Васильків, рекреаційна зона, річка Стугна;

Фастів, рекреаційна зона, річка Унава;

селище Гребінки, рекреаційна зона, річка Протока;

Біла Церква, пляж мікрорайону Вокзальна, річка Рось;

селище Рокитне, рекреаційна зона, річка Рось;

Миронівка, вулиця Захарченка, рекреаційна зона, річка Росава;

Богуслав, рекреаційна зона, вулиця Мисайлівська;

село Циблі, Переяслав-Хмельницький район, пляж на Канівському водосховищі ДОЗ Джерело Надії;

Переяслав-Хмельницький, Лісове озеро;

Переяслав-Хмельницький, пляж на Канівському водосховищі (міський пляж);

село Кийлів, Бориспільський район, Канівське водосховище;

село Кийлів, Бориспільський район, річка Павлівка;

селище Згурівка, озеро Рецево;

селище Баришівка, озеро Земснаряд;

селище Баришівка, зони рекреації річка Стара Красилівка;

Бориспіль, озеро Княжицьке;

Бориспіль, озеро мікрорайону Нестерівка;

Бориспіль, озеро УМБ-17;

Бориспіль, озеро Олесницьке.

Кіровоградська область:

Кропивницький, Ковалівський пляж, річка Інгул;

село Петрово, Знам’янський район, Петрівський ставок №1.

Луганська область:

Кремінна, зона рекреації, річка Красна;

селище Біловодськ, Біловодський район, зона рекреації, річка Деркул;

Сєвєродонецьк, міський пляж, озеро Чисте;

Сєвєродонецьк, селище Сиротино, пляж бази відпочинку Клешня, озеро Клешня;

Лисичанськ, пляж ставка в районі ПАТ Лисичанський склозавод Пролетарій, вулиця Героїв Сталінграду;

Лисичанськ, зона рекреації, район човнової станції, річка Сіверський Донець;

селище Сиротине, Луганська область, озеро Кривеньке, пляж бази відпочинку У озера Кривеньке.

Львівська область:

Золочів, озеро Молодіжне, парк Здоров’я.

Миколаївська область:

Первомайськ, міський пляж Райдуга;

Миколаїв, пляж Стрілка, річка Інгул.

Полтавська область:

Полтава, пляж Київського району, річка Ворскла;

Полтава, пляж Шевченківського району, річка Ворскла;

Кобеляки, центральний пляж;

Кременчук, пляж парку Воїнів-інтернаціоналістів;

Кременчук, центральний міський пляж.

Рівненська область:

Радивилів, пляж, штучний став, річка Слонівка;

Дубно, місце масового відпочинку, річка Іква;

село Воронки, прибережна смуга (пляж відсутній);

Сарни, міський пляж, річка Случ;

село Жобрин, Рівненський район, пляж ОП санаторію Червона калина, річка Путилівка;

Обарів, пляж ТзОВ Обароівінвест, став;

село Кустин, Рівненський район, пляж КЗ ДСОК Електронік-Рівне, річка Горинь;

Рівне, озеро Басів Кут, міський пляж;

село Гориньгрод, річка Горинь (вхід у район).

Тернопільська область:

Тернопіль, міський пляж, річка Серет;

Тернопільський став північно-західний берег.

Чернівецька область:

Чернівці, міський пляж, річка Прут.

Читайте: Пляжний сезон зірвано. Де на Азові закритий доступ до пляжів

Раніше Факти ICTV публікували інтерактивну карту, на якій позначено пляжі України та Києва, на яких не рекомендується купатися.

Скільки коштує зібратися у відпустку – у спецпроекті Фактів ICTV.

Фото: pleso.org