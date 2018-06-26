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Вони викликають рак! Названо найнебезпечніші предмети у будинку

Мікроскопічні частинки у антипригарній посуді, водостійкому одязі і стійких до плям килимах можуть потрапити у людський організм і викликати рак.

Такого висновка дійшло Агентство з охорони навколишнього середовища у Вашингтоні, передає Lenta.ru.

Перфтороктанова кислота (PFOA) використовується для виробництва виробів з тефлону, а також вогнетривких, вологостійких і брудовідштовхуючих матеріалів. Однак ця речовина володіє токсичними і канцерогенними властивостями. Показано, що у лабораторних тварин воно збільшує ризик розвитку пухлин печінки, підшлункової залози і статевих органів, а також сприяє безпліддю. Крім того, PFOA викликає гормональні зміни, порушення у роботі щитовидної залози і запалення кишківника.

Людина може піддаватися дії перфтороктанової кислоти при перегріванні або пошкодженні сковорідок або каструль з антипригарним покриттям. Викинутий на смітник посуд з тефлоном також становить небезпеку для навколишнього середовища, оскільки PFOA може проникати у прісні водойми та ґрунт.
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До слова, раніше вчені створили унікальний препарат, здатний вилікувати 4 види раку.

ФОТО: Dreamstime

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