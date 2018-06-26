Землю накриє тривала магнітна буря – що робити

Найближчим часом сонячна активність сильно зросте і почнуться магнітні бурі.

До 15 години 26 червня потужність магнітних бур становитиме усього 1 бал, повідомляє Експрес-онлайн.

Проте приблизно з 15 до 18 години потужність зросте до 2 балів, а до кінця дня підніметься до 4 балів.

За словами метеорологів, така буря буде помірною, проте її вплив на людей буде дуже відчутним.

Зазвичай у метеозалежних людей у ці дні посилюються головний біль, проблеми з тиском, серцем та сном. Також можливі запаморочення, слабкість, перепади настрою.

Фахівці рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі та вживати багато води.

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За словами вчених, магнітна буря триватиме до 28 червня включно.

До слова, Факти ICTV публікували графік магнітних бур і пояснили, чому вони небезпечні для здоров’я.