Жар, параліч і смерть. Топ-5 літніх хвороб: симптоми та лікування (ІНФОГРАФІКА)

Запалення легенів, лептоспіроз, ботулізм, отруєння і гепатит – найпоширеніші літні хвороби. Як розпізнати симптоми та як лікувати нездужання, розкажуть Факти ICTV.

Включений кондиціонер, купання у водоймах і легкі пивні пікніки. Виявляється, звичайні літні розваги можуть обернутися лікарняним ліжком.

Які симптоми у найпоширеніших літніх хвороб? Як їх розпізнати та найголовніше – як лікувати?

Запалення легенів (пневмонія)

Переохолодження, фізичне стомлення і емоційне перенапруження, тривале перебування під працюючим кондиціонером – всі ці фактори є сприятливими для пневмонії.

Захворювання починається як звичайна вірусна інфекція – з ознак інтоксикації. Людина відчуває загальну слабкість, нездужання і головний біль, з’являються нежить і сльозотеча.

Симптоми. Різке підвищення температури до 40°С, сильний кашель із відділенням мокротиння, болі за грудиною при кашлі, свистяче дихання, задишка, посиніння губ і нігтів на пальцях рук, підвищене потовиділення, тахікардія.

Як лікувати. Захворювання триває 3-4 тижні. Лікування у домашніх умовах можливо при легкій формі пневмонії, при середній і важкій – тільки стаціонар.

Основний препарат для лікування – певний антибіотик, який призначає лікар індивідуально.

Рясне пиття, постільний режим, щадна дієта, часті провітрювання приміщення сприяють швидкому одужанню.

Лептоспіроз

Лептоспіроз – це гостра інфекційна хвороба, збудником якої є бактерії роду лептоспіра (Leptospira).

Джерела та переносники інфекції – щури, миші, бабаки, велика рогата худоба, собаки, свині, коні.

Лептоспіроз передається шляхом зараження через пошкоджені слизові оболонки та шкіру, при купанні у водоймах зі стоячою водою, вживанні сирої води з природних джерел, молока, м’яса, при контакті з вологим ґрунтом, а також при забої заражених тварин, обробленні м’яса.

Для захворювання характерна виражена сезонність із піком захворюваності в серпні.

Симптоми:

Інкубаційний період. Триває від одного до двох тижнів після первинного контакту зі збудником. У цей час виражених симптомів не спостерігається;

Лихоманка. Виникає з першим викидом молодих лептоспір з уражених органів. Кожен наступний цикл розмноження супроводжується підвищенням температури до 39- 40°С;

М’язові болі. Інтенсивні, більше виражені в тих групах м’язів, які схильні до високих навантажень (ікри, стегна);

Жовтушність шкіри та склер. З’являється у ранні терміни захворювання, через що лептоспіроз часто плутають із гепатитом. Не варто забувати і про існування безжовтушних форм хвороби;

Виражені інтоксикаційні прояви – загальна слабкість, втома, млявість, головні болі, тахікардія, часте дихання;

Шкірні висипання. Представлені геморагічними елементами та крововиливами по всій поверхні шкіри, склер і кон’юнктиви, слизової ротоглотки;

Ураження нирок. Проявляється у вигляді оліго-анурії (зниження кількості добової сечі в умовах достатнього споживання води).

Як лікувати. У разі підозри, що ви захворіли на лептоспіроз, слід негайно звернутися до лікаря.

Основні методи терапії – антибіотики та введення специфічного імуноглобуліну. Іноді антибіотики комбінують із кортикостероїдними препаратами.

Найбільш ефективне лікування на початковому етапі хвороби (до 4 дня).

Крім того, призначають комплекс вітамінів і симптоматичне лікування.

Ботулізм

Інфекційно-токсичний захворювання, яке найчастіше з’являється при вживанні їжі, що містить бактерію clostridium botulinum. Ботулізм призводить до паралічу та смерті, незалежно від методу інфікування.

У більшості випадків причиною ботулізму є консервовані гриби домашнього приготування, а також консерви – м’ясна тушонка, овочі, риба.

Також заразитися ботулізмом можна від консервованих приправ і навіть тушкованої у фользі картоплі.

Крім того, паличка ботулізму може потрапити в організм людини через рану. А новонароджені можуть заразитися через молоко матері, якщо вона вживала небезпечний продукт.

Симптоми. Пронос, блювота, незначне підвищення температури, біль у животі, двоїння в очах, помутніння і опущення вік, невиразність мови, утруднення ковтання або сухість у роті, а також м’язова слабкість.

Симптоми ботулізму у дітей – апатія, відмова від їжі, тривалий плач, а також м’язова слабкість.

Як лікувати. Якщо ви виявили симптоми ботулізму, не намагайтеся займатися самолікуванням. Хвороба дуже небезпечна, тому краще одразу звернутися до лікаря.

Інтенсивне лікування ботулізму включає промивання шлунку для видалення залишків токсину, кишковий діаліз, введення антитоксичної сироватки, введення інфузійних середовищ для дезінтоксикації і корекції водно-електролітних і білкових порушень, антибактеріальну терапію, гіпербаричну оксигенацію, лікування ускладнень.

Харчове отруєння

До харчового отруєння може призвести вживання неякісних продуктів із вичерпаним терміном придатності або тих, які зберігались у невідповідних умовах або готувалися з порушенням санітарних норм.

Найчастіше отруєння викликають молочні та кисломолочні продукти, торти й тістечка з кремом, глазуровані сирки, м’який сир, варена ковбаса, паштети, яйця, домашній майонез, салати з майонезом або сметаною, помідори та томатний сік, проростки сої.

Крім того, отруїтися можна отруйними грибами та рослинами, зібраними і вжитими в їжу через незнання або необережність.

Симптоми. Пронос, сильна нудота, багаторазова блювота, слабкість, запаморочення, підвищення температури, озноб, тяжкість або хворобливі спазми у шлунку, метеоризм, рясне слиновиділення.

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Як лікувати:

Очищення шлунку. Через напади блювоти організм намагається самостійно очиститися від токсинів. Людині потрібно багато пити – до повного припинення блювоти.

Якщо блювота не настає мимовільно, її потрібно викликати. Для цього використовують водний розчин солі, харчової соди або слабкий розчин марганцівки.

Через напади блювоти організм намагається самостійно очиститися від токсинів. Людині потрібно багато пити – до повного припинення блювоти. Якщо блювота не настає мимовільно, її потрібно викликати. Для цього використовують водний розчин солі, харчової соди або слабкий розчин марганцівки. Прийом ліків. При харчовому отруєнні до препаратів долікарської допомоги відносяться абсорбенти (наприклад, активоване вугілля) і обволікаючі засоби.

При харчовому отруєнні до препаратів долікарської допомоги відносяться абсорбенти (наприклад, активоване вугілля) і обволікаючі засоби. Рясне пиття. Рідина допомагає прискорити виведення токсинів з організму. Також питво необхідно для заповнення втрати рідини, яка сталася під час блювоти й діареї.

Після отруєння їжею рекомендується пити звичайну кип’ячену воду з лимоном, морси, лужну мінеральну воду без газу, чорний чай, відвар ромашки.

Лікування важких харчових отруєнь проводиться тільки під наглядом лікаря.

Не забувайте про те, що при лікуванні харчового отруєння важлива дієта. У першу добу зникнення симптомів слід дотримуватися питного режиму. При появі відчуття голоду можна їсти невелику кількість домашніх сухариків з білого хліба.

Далі їжа повинна бути легкою, відвареною, подрібненою. Протягом декількох днів можна поступово повертатися до звичного меню.

Гепатит

Загальна назва гострих і хронічних інфекційних запальних захворювань печінки. Існує кілька різновидів захворювання.

Гепатит А (“хвороба Боткіна” або жовтяниця) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини шляхом споживання їжі або води, забрудненої інфікованими випорожненнями.

Підчепити гепатит А можна через немиті руки, погано оброблену їжу, спільний посуд та інше.

Симптоми. Гарячка, слабкість, зниження апетиту, жовтяниця, блювота, біль у животі, гостра печінкова недостатність.

Як лікувати. Особливого лікування не існує, рекомендується режим спокою і вживання ліків від нудоти або діареї, якщо є така потреба.

До речі, перехворівши один раз на гепатит А, людина набуває імунітет проти інфекції на все життя.

Гепатит B – інфекційне захворювання, яке викликає вірус гепатиту B, що приводить до запалення печінки.

Заразитися захворюванням можна через поранення, укуси комах і тварин, слину або сечу інфікованої людини, контакт із зараженою кров’ю або пошкодженою шкірою та слизовими оболонками, незахищений статевий контакт або уколи.

Симптоми. Головний біль, порушення сну, запори, нудота та блювота, загальна слабкість, свербіж і пігментація шкіри (рідко), жовтяниця, біль у суглобах, тупий біль у районі печінки, зниження апетиту, відраза до їжі, підвищення температури тіла (при важкому перебігу хвороби ).

Як лікувати. Зазвичай гепатит B не потребує лікування, тому що більшість дорослих можуть позбутися інфекції спонтанно.

Раннє антивірусне лікування може знадобитися у менш ніж 1% пацієнтів, які мають імунну недостатність.

Лікування хронічної інфекції може бути необхідним, щоб зменшити ризик цирозу та раку печінки. Таке лікування триває від 6 місяців до року.

Гепатит C – інфекційне захворювання, яке викликає вірус гепатиту C і вражає як печінку, так і інші внутрішні органи та тканини (зокрема, кістковий мозок, щитовидну залозу та ін).

Інфекційний гепатит можна підчепити через орально-фекальний шлях або парентерально, або ж отримати вірус як ускладнення інфекційного або бактеріального захворювання.

Токсичний гепатит виникає як ускладнення при отруєннях хімічними речовинами, лікарськими препаратами та алкоголем.

Симптоми. Болі в суглобах, жовтяниця, біль у правому підребер’ї, різке схуднення, відсутність апетиту, нудота, запори чи проноси, загальна слабкість і сильна стомлюваність, асцит (збільшення в об’ємі живота), свербіж і поява на шкірі судинних зірочок.

Гостра форма гепатиту С часто на перших стадіях свого розвитку проявляється всіма ознаками грипу або іншої респіраторної інфекції.

Як лікувати. При лікуванні гепатиту С обов’язковою умовою є зміна способу життя і режиму харчування. Зокрема, слід відмовитися від шкідливих звичок – куріння і надмірного вживання алкоголю.

Принцип дієти полягає в нормалізації функцій печінки, поліпшенні жовчовиділення і забезпеченні захисту шлунку та кишечнику від будь-яких пошкоджень.

Лікування гепатиту С варто почати зі звернення до лікаря та обстеження. Оцінка стану печінки допоможе встановити тип і фазу перебігу інфекції.

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