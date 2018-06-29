Алкоголь у спеку – Супрун розвінчала ще один міф

Алкоголь не варто пити у спеку, оскільки він призводить до зневоднення.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла у Facebook, що спека та алкоголь збільшують шкідливий вплив один одного на тіло людини.

– У спеку ми втрачаємо воду, а алкоголь це посилює. Здавалось би, пиво – це майже 95% води. В чому проблема? Алкоголь діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її. Тому навіть через пиво або сидр організм втрачає більше води, ніж ми спожили. Зневоднення нікуди не дівається, проте інтоксикація алкоголем посилюється, – пише Супрун.



Також через алкоголь мозок починає гірше оцінювати внутрішню температуру тіла і стає тільки спекотніше.

– Алкоголь та активний відпочинок несумісні. Так, вам може бути весело якийсь час. Але, по-перше, це буде додатковим навантаженням на серце. По-друге, збільшить ризик нещасних випадків, – додала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я.

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Супрун радить пити у спекотну погоду напої, в яких є електроліти. Наприклад, узвар, морс, лимонад та теплий чай.

До слова, Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало підвищити ціни на деякі алкогольні напої.