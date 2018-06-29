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Вчені розповіли, як контролювати стрес

Хоча неконтрольований стрес робить людину швидшою та сильнішою, він позбавляє здатності нормально мислити.

Стрес

Вчені вважають, що для того, аби контролювати стрес, потрібно правильно дихати, повідомляє The Conversation.

Після таких дій в організмі зменшується рівень гормонів стресу – норадреналіну та кортизолу.

За словами дослідників, сучасні техніки медитації допомагають зменшити рівень тривоги, через що знизиться й рівень гормонів стресу.

За допомогою дихальних практик та регулярного відпочинку людина може утримувати стрес на контрольованому рівні.

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До слова, досліди на гризунах показали, що підвищений рівень гормону стресу в однієї особини неминуче викликає зміну активності мозку у інших.

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