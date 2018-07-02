Богомолець: Відновлення людського потенціалу не входить до пріоритетів влади

Ольга Богомолець вимагає винести на розгляд парламенту законопроект №8464 про санітарно-епідеміологічне благополуччя та законопроект №2820 про захист дітей та підлітків від тютюнокуріння.

Про це вона заявила на погоджувальній раді парламенту та написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами парламентаря, законопроект №8464 покликаний захистити українців від неякісних харчових продуктів.

– Через непродуману політику уряду контроль над якістю продуктів з боку держави втрачено, вперше за роки незалежності в Україні люди вмирають від промислового ботулізму – заражених продуктів, куплених у супермаркетах. Смертність від ботулізму за останні роки в нашій країні виросла втричі. При цьому смертям від отруєнь в більшості випадків можна й потрібно було запобігти, – написала політик.

Другий законопроект (№2820) має на меті захистити дітей та підлітків від куріння.

– Він забороняє продаж цигарок з ароматизаторами, передбачає збільшення розміру попереджень про шкоду куріння на пачках та їх друк з обох боків пачки у верхній частині, зобов’язує виробників звітувати про склад продукції та її вплив на здоров’я людини, забороняє продавати електронні сигарети неповнолітнім та встановлює чіткі вимоги до вмісту й маркування цих пристроїв, а ще – забороняє рекламу тютюну в інтернеті. На жаль, цей законопроект сьогодні блокується у парламенті лобістами тютюнових корпорацій, – підкреслила парламентар.

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Вона зазначила, що політика чинної влади призводить до того, що Україна вимирає.

–Я не втомлюватимусь повторювати: сьогодні охорона здоров’я в Україні та відновлення людського потенціалу не входить до пріоритетів влади. Через таку політику скорочення населення прискорилося до 200 тисяч на рік. Україна вимирає, слабшає та стає неконкурентоспроможною, – констатувала голова профільного комітету ВР.

За її словами, особисто вона має кардинально різні цілі з чинною владою щодо питання побудови сильної держави.

– Моя ж мета – побудова сильної відповідальної держави, яка дбає про життя, здоров’я та добробут своїх громадян. І тому наші шляхи з цією владою сьогодні принципово розходяться, – підсумувала Ольга Богомолець.

Нещодавно народний депутат та голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець написала, що новий економічний курс перетворить Україну на сильну державу.