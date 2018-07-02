Вчені знайшли спосіб лікувати безпліддя після раку

Данські лікарі створили штучні яєчники з людських тканин з метою допомоги жінкам мати дітей після радіо- та хіміотерапії, які можуть викликати безпліддя.

Команда в Копенгагені стверджує, що лабораторний яєчник може підтримувати життя людських яйцеклітин впродовж багатьох тижнів, пише The Guardian.

Імплантація штучних яєчників може також допомогти жінкам, які страждають від розсіяного склерозу і бета-талассемії, які змушені проходити шкідливе для фертильності лікування. Також це може допомогти тим пацієнтам, у кого зарано почалася менопауза.

Сюзанн Порс з компанії Rigshospitalet у Копенгагені переконана, що штучні яєчники можуть стати рішенням в таких ситуаціях. Для їх виготовлення з донорських тканин видаляються всі клітини включно з будь-якими канцерогенними. Таким чином лишається лише тканинний каркас з колагену – протеїну, завдяки йому шкіра стає еластичною. Після цього лікарі наповнюють цей каркас тисячами людських фолікул – крихітних мішечків, які утримують яйцеклітини на ранніх стадіях.

На зустрічі Європейської спільноти людської репродукції і ембріології у Барселоні Порс розповіла, що її команда успішно змогла імплантувати штучний яєчник з 20 людськими фолікулами миші. В ході експерименту чверть з них лишалися живими впродовж трьох тижнів. За цей час кров’яні судини почало обростати штучний яєчник, щоб живити його в тілі тварини.

Перш ніж спосіб із застосуванням штучного яєчника запропонують людям, доведеться провести низку досліджень, які займуть від 5 до 10 років.

Нагадаємо, американські вчені винайшли препарат, який блокує поширення чотирьох видів раку: молочної і передміхурової залоз, товстої кишки і легенів.

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