У Кременчуці з ока жінки дістали 12-сантиметрового черв’яка

До офтальмолога у лікарні Кременчука зі скаргами на дискомфорт в оці звернулася жінка. Після обстеження у неї виявили паразитарне захворювання дирофіляріоз.

Про цей випадок Кременчуцькій газеті повідомила головний епідеміолог міста Лариса Коровіна.

Лікарі видалили з ока жінки черв’яка, довжина якого становила близько 12 сантиметрів.

Скільки паразит жив в оці жінки – невідомо.

За словами Коровіної, людина заражається дирофіляріозом при укусі інфікованими комарами, а ті переносять хворобу від інфікованих собак та котів.

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Для довідки. Дирофіляріоз – це паразитарне захворювання собак, кішок, диких тварин сімейств Canidae і Felidae, яке здатне передаватися людині. Вважається, що хвороба характерна для територій з вологим і теплим кліматом: це країни Азії, Африки, Південної Європи. Але в останні роки спостерігається збільшення захворюваності дирофіляріоз і в країнах, для яких це захворювання не зовсім характерно.

Раніше вчені знайшли несподіваний засіб боротьби з комарами.