В якому віці жінки відчувають найяскравіший оргазм

Після 36 років жінки найбільше задоволені оргазмом і оцінюють власну привабливість значно вище.

До таких висновків прийшли вчені після опитування більше 2500 жінок різного віку, пише Health.

Жінок запитували, чи задоволені вони своїм сексуальним життям, як оцінюють якість оргазмів і наскільки вважають себе привабливими.

Учасниці віком від 24 до 36 років найчастіше схилялися до відповіді “середнє”.

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А от старші за 36 років жінки оцінили якість оргазмів високо, як і власну привабливість.

У 20-30 років жінки багато уваги приділяють зовнішності та проблемам соціального прийняття. Це заважає насолодитися процесом та отримати задоволення.

Раніше вчені дізналися, як запахи допомагають жінкам отримувати задоволення від сексу. Також стало відомо, чим корисний секс після 50 років.

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