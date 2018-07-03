Знайдено нову властивість аспірину

Незначна доза аспірину при регулярному прийомі може уповільнити розвиток і пом’якшити прояв хвороби Альцгеймера.

Аспірин може пом’якшувати прояви хвороби Альцгеймера – швидкопрогресуючого захворювання, лікувати яке вкрай дорого та складно.

До такого висновку прийшли неврологи з медичного центру Університету Раш у США, пише Eurek Alert.

За словами вчених, регулярний прийом аспірину в окремих випадках може запускати механізм відновлення клітинної структури, відповідальної за видалення “відходів” із головного мозку.

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Досліди на тваринах показали, що аспірин здатний пом’якшувати патологію бляшок амілоїдів у мишей і стимулювати лізосоми – компонент клітин тварин, що сприятиме очищенню з організму клітинного сміття.

У рамках лабораторних випробувань вчені з’ясували, що популярний і недорогий препарат здатний полегшувати біль і сприятливо впливати на серцево-судинну систему.

До слова, вчені переконані, що ранні пологи підвищують ризик передчасного старіння у жінок.

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