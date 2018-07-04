Новий календар щеплень: що змінилося (ІНФОГРАФІКА)

Міністерство охорони здоров’я оновило календар профілактичних щеплень. Зміни вже набули чинності.

Про це повідомила у Facebook в.о. міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона також розповіла про важливі зміни у календарі профілактичних щеплень:

від туберкульозу (БЦЖ) дітей щеплюватимуть 1 раз – на 3-5 добу життя, тобто ревакцинацію у 7 років робити більше не потрібно;

другу дозу вакцини проти гепатиту В дитина отримуватиме не у перший місяць життя, а у другий (це дозволить у майбутньому робити щеплення багатокомпонентною вакциною, яка даватиме захист одразу від кількох хвороб – гепатиту В, дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту).

– Це допоможе зменшити кількість візитів на вакцинацію, зберегти більше часу для лікарів та батьків, а також зменшити рівень стресу мам, тат і діток, адже навіть безболісні уколи не завжди даються легко, – так Супрун пояснила зміни.

За її словами, вакцинація за календарем профілактичних щеплень є безоплатною, її можна зробити у сімейного лікаря або педіатра.

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Міністр також повідомила, що вакцини від 10 небезпечних хвороб – гепатиту В, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи і епідемічного паротиту – закуповує держава.

Раніше у МОЗ заявили, що проведуть безкоштовну вакцинацію проти кору дорослих із групи ризику.

Фото: pixabay.com

Графіка: Уляна Супрун