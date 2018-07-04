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Отруєння у таборі Славутич: діти їли прострочений йогурт

Діти, які отруїлися в таборі Славутич Київської області, отримали від тренерів йогурти, термін зберігання яких закінчувався. Перед видачею продукт зберігали без дотримання належного температурного режиму.

Лікарня

Згідно з санітарно-епідеміологічним розслідуванням, станом на 2 липня у закладі перебували 226 дітей.

Серед них у супроводі трьох тренерів – 26 дітей із Києва та Київської області, які відвідують ДЮСШ Дерюгіних, повідомили в Держпродспоживслужбі.

– 30 червня, згідно з меню, 226 дітям закладу на полуденок видали йогурти з наповнювачем Злаки та з лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких закінчувався 1 липня.

У ході епідрозслідування встановлено, що 30 червня тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів, виданих на полуденок, і зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у своїх кімнатах і повернули дітям для вживання через добу, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Масове отруєння і кома: чим нагодували дітей в таборі Славутич під Києвом

12 хворих дітей є членами однієї групи. Погіршення стану здоров’я дітей з інших груп не реєструвалося. Всі діти харчувалися в одній їдальні.

Станом на 3 липня, одна дитина з попереднім діагнозом енцефаліт знаходиться у важкому стані в Охматдиті. Ще 11 дітей у задовільному стані: з них 10 дітей батьки забрали додому, одна дитина залишається в ізоляторі табору.

Раніше стало відомо про масове отруєння дітей у таборі на Київщині. Одинадцятеро дітей потрапили в медичний ізолятор, 8-річна дівчинка впала в кому.

Діти прибули в санаторій для підготовки до змагань.

Фото: Dreamstime

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