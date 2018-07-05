Куди руки сунеш? Супрун розповіла про небезпеку у громадському туалеті

Сушарки для рук несуть у собі величезну небезпеку для здоров’я людини.

Про це попередила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. За її словами, такі результати досліджень останніх років.

– Майже як хорор про повстання машин – вони акумулюють різні бактерії і мікроорганізми з повітря приміщення, а потім випускають їх назад, у тому числі на ваші вже чисті руки. Тому коли ви миєте руки після використання вбиральні, а потім висушуєте за допомогою сушарки, вони можуть залишитися не такими чистими, як ви думаєте, – заявила вона.

У той же час міністр попередила, що мокрі руки – це також не вихід, тому що на них накопичуються бактерії.

– Поставте у приміщенні одноразові рушники для рук. Це найбільш безпечний і швидкий метод сушіння рук з точки зору гігіени. Якщо є вибір між сушаркою і рушником – обирайте рушник. Особливо, якщо ви працівник системи охорони здоров’я. На перший погляд це дуже прості речі, але саме на них будується наше з вами здоров’я. Мийте і сушіть руки ретельно і будьте здорові! – підсумувала Супрун.

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До речі, раніше Супрун розвіяла ще один міф про алкоголь у спеку.