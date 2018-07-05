Що таке енцефаліт і як його лікувати

Енцефаліт – група захворювань, що характеризуються запаленням головного мозку. В останні дні про нього говорять не тільки через активізацію кліщів, але й у зв’язку з останніми випадками отруєнь в дитячих таборах.

Дуже добре про це дізналися діти в таборі Славутич, які отруїлися простроченим йогуртом. 3 липня одну дитину поклали в Охматдит з попереднім діагнозом енцефаліт. Факти ICTV дізналися, що це за хвороба і як її потрібно лікувати.

Що таке енцефаліт?

Енцефаліт – це група захворювань, яка характеризується запаленням головного мозку.

Він небезпечний тим, що може розвиватися під впливом різних факторів. Енцефаліт можуть викликати віруси, мікроби і рикетсії, повільні інфекції. Але, незважаючи на це, симптоми хвороби приблизно однакові.

Наприклад, до енцефаліту можуть привести ВІЛ-інфекція, вірус кліщового енцефаліту (при укусах деяких видів кліщів), збудник кору, який викликає повільне вірусне зараження.

Бували випадки, коли бактеріальні енцефаліти розвивалися при сифілісі і менінгококовій інфекції. Також причинами запалення можуть стати часті вакцинації, отруєння важкими металами і розчинниками.

Тобто, причин розвитку захворювання дуже багато і, в залежності від них, виділяють 9 видів енцефаліту:

кліщовий енцефаліт;

японський енцефаліт;

енцефаліт Економо;

герпетичний енцефаліт;

коровий енцефаліт;

енцефаліт при вітряній віспі;

грипозний енцефаліт;

інфекційний енцефаліт;

енцефаліт Расмуссена.

Більшість з них розвиваються внаслідок інших хвороб або передаються контактним та повітряно-крапельним шляхом від людини до людини.

Але ось кліщовий енцефаліт переносять іксодові кліщі, які можуть заразити не тільки людину, вкусивши її, а й багатьох тварин. Через це люди можуть заразитися вірусом, випивши молока інфікованої корови або кози.

Як правило, цей вид хвороби сезонний і активізується в травні-червні та серпні-вересні, коли кліщів найбільше.

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Також через комах передається так званий японський енцефаліт, який переносять комарі.

Зараження відбувається при укусі комахи – у результаті введення слини в кров людини. Крім людей, заразитися можуть мавпи, білі миші й домашня худоба. Для цього виду енцефаліту також характерна сезонність. Він припадає на той час, коли плодиться найбільше комарів (зазвичай – на літо).

Симптоми захворювання

Спільними симптомами захворювання для дорослих і дітей є:

головний біль;

нудота;

блювання;

слабкість;

головний біль;

сонливість;

сплутаність свідомості;

епілептичні напади.

При важких випадках енцефаліту можуть спостерігатися такі симптоми:

паралічі і парези кінцівок;

ригідність потиличних м’язів;

кома;

підвищена кількість лейкоцитів;

підвищена кількість лімфоцитів;

При ураженні лобових часток може знижуватися інтелект, порушуватися мова, витягуватися губи трубочкою.

Якщо вражена скронева частка, можуть випадати поля зору, порушуватися мова, починатися судомні напади.

У випадку ураження тім’яної частки, може порушуватися чутливість однієї половини тіла, здатність до арифметичному рахунку. Ураження потиличної частини призводить до порушення зору.

А ураження мозочка порушує координацію рухів, підсилює хиткість ходи і знижує м’язовий тонус.

При підозрі на енцефаліт ні в якому разі не можна займатися самолікуванням. Хворому потрібно терміново викликати швидку допомогу.

Лікування і ускладнення



Лікування захворювання багато в чому залежить від виду енцефаліту і стану хворого, але в першу чергу людині забезпечують спокій. При високій температурі тіла можуть призначити жарознижувальні, а при сильних болях – знеболювані препарати.

Якщо природа захворювання інфекційна, то можуть використовуватися противірусні, антибактеріальні або протигрибкові препарати.

Якщо у хворого неінфекційна форма енцефаліту, то призначаються гормональні препарати. Щоб поліпшити харчування головного мозку, можуть призначити ноотропні засоби. Також застосовуються ангіопротектори та антіагреанти для покращення плинності крові та захисту кровоносних судин від пошкоджень.

При відсутності набряклості мозку хворому потрібно багато пити.

Якщо вчасно не почати правильне лікування, то захворювання може ускладнитися вегетативним станом, важкими неврологічними симптомами, а в деяких випадках і привести до смерті хворого.

Препаратної профілактики енцефаліту не існує. Бажано обмежити відвідування місць, де можна їм заразитися.

До слова, Факти ICTV зібрали прості поради і натуральні засоби для захисту від кліщів.