Вчителів, студентів і поліцію: стартує обов’язкова вакцинація від кору

До кінця 2018 року в Україну обов’язково вакцинують проти кору за епідемічними показаннями медиків, вчителів, поліцейських та студентів.

Це передбачено наказом МОЗ від 26 червня 2018 року №1216 Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями.

Згідно з документом, проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями серед груп професійного ризику торкнеться: “медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров’я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони), а також студентів навчальних закладів без обмеження віку, використовуючи для цього залишки вакцин, закуплених за бюджетні кошти у попередні роки”.

Раніше повідомлялося, що в Україні проведуть безкоштовну вакцинацію проти кору дорослих із групи ризику.

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Нагадаємо, Факти ICTV дізналися у лікаря-педіатра, координатора освітнього проекту Наукові пікніки Анастасії Бикової-Шелевицької про те, що потрібно знати, аби не захворіти на кір.