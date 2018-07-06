Скільки потрібно працювати на тиждень – учені дали відповідь

Чоловікам можна працювати не більше 47 годин на тиждень, а жінкам – не більше 34.

До такого висновку прийшли вчені з Канади в ході 12-річного дослідження. Вони відстежували показники здоров’я більше 7 тис. чоловіків і жінок віком від 35 до 74 років, пише Science Daily.

Учасників поділили на чотири групи. Перша працювала від 15 до 43 годин на тиждень, друга – від 34 до 40 годин, третя – 41-44 години, четверта -45 годин на тиждень і більше.

Дослідження показало, що чоловікам можна працювати не більше 47 годин на тиждень, а жінкам – не більше 34.

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Приміром, жінки, які працювали понад 45 годин на тиждень, на 63% частіше хворіли діабетом. При цьому куріння, фізична активність або вага не так сильно впливали на здоров’я.

Вчені впевнені, занадто тривалий робочий день, доповнений ще й домашніми справами, викликає в організмі жінки хронічний стрес.

У результаті зростає ризик гормональних збоїв, включаючи виникнення резистентності до інсуліну.

Раніше стало відомо, що гормон щастя серотонін позитивно впливає на процес навчання, допомагаючи швидше засвоювати нову інформацію.

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