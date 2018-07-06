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Скільки треба їсти овочів та фруктів: Супрун назвала формулу

Вживання овочів та фруктів необхідне нашому організму, а влітку хочеться з’їсти стільки – щоб вистачило вітамінів на всю зиму. Проте, чи корисно їсти сезонні ягоди, не знаючи міри?

Фрукти

Про це у Facebook розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

– Деякі вітаміни ми можемо запасати на майбутнє. Наприклад, провітамін А можна запасти на 3-5 місяців. Він є в оранжевих та червоних овочах, таких як морква та помідори. Для того, щоб корисні речовини із моркви чи помідорів засвоювались, ці овочі слід їсти з жирами (рослинною олією, наприклад), – радить вона.

Проте, за її словами, не всі вітаміни відкладаються надовго.

Надмірне поїдання винограду, який містить резвератрол (біологічно активна сполука, яка корисна для роботи серця, мозку та судин), не забезпечить річний запас цієї сполуки. Резвератрол організму треба отримувати весь рік, а джерело – червоні і сині фрукти, – попередила Супрун.

При цьому міністр наголосила, що, оскільки всі люди різні, то й норма вживання фруктів і овочів у кожного своя.

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– Для того, щоб зрозуміти, чи ви всього з’їли вдосталь, є формула – відчувайте насичення, але не важкість. Крім того, навіть корисним не можна зловживати – виноград при переїданні викликає здуття, а черешня погано впливає на зубну емаль, – розповіла Супрун.

Раніше Факти ICTV розповідали, як вибрати овочі та фрукти і не отруїтися хімікатами.

Фото: pixabay.com

 

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