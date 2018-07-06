Скільки треба їсти овочів та фруктів: Супрун назвала формулу

Вживання овочів та фруктів необхідне нашому організму, а влітку хочеться з’їсти стільки – щоб вистачило вітамінів на всю зиму. Проте, чи корисно їсти сезонні ягоди, не знаючи міри?

Про це у Facebook розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

– Деякі вітаміни ми можемо запасати на майбутнє. Наприклад, провітамін А можна запасти на 3-5 місяців. Він є в оранжевих та червоних овочах, таких як морква та помідори. Для того, щоб корисні речовини із моркви чи помідорів засвоювались, ці овочі слід їсти з жирами (рослинною олією, наприклад), – радить вона.

Проте, за її словами, не всі вітаміни відкладаються надовго.

– Надмірне поїдання винограду, який містить резвератрол (біологічно активна сполука, яка корисна для роботи серця, мозку та судин), не забезпечить річний запас цієї сполуки. Резвератрол організму треба отримувати весь рік, а джерело – червоні і сині фрукти, – попередила Супрун.

При цьому міністр наголосила, що, оскільки всі люди різні, то й норма вживання фруктів і овочів у кожного своя.

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– Для того, щоб зрозуміти, чи ви всього з’їли вдосталь, є формула – відчувайте насичення, але не важкість. Крім того, навіть корисним не можна зловживати – виноград при переїданні викликає здуття, а черешня погано впливає на зубну емаль, – розповіла Супрун.

Раніше Факти ICTV розповідали, як вибрати овочі та фрукти і не отруїтися хімікатами.

Фото: pixabay.com