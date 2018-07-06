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Вчені назвали диво-продукт для чоловічого здоров’я

Куріння, неправильне харчування та забруднене довкілля негативно впливають на чоловічу сперму. Майже кожен другий випадок безпліддя у світі пов’язаний із проблемами у чоловіків.

Чоловік і жінка

Іспанські вчені довели, що покращити якість сперми допоможе регулярне вживання горіхів, пише ВВС Україна.

У ході дослідждення вони поділили 119 здорових чоловіків у віці від 18 до 35 років на дві групи: перша додавала до раціону по 60 грамів горіхів; друга – не вносила жодних змін у харчування.

Результат вразив: у тих чоловіків, які з’їдали кожного дня по дві жмені суміші із мигдальних, волоських і лісових горіхів, уже за два тижні кількість сперматозоїдів зросла на 14%, їхня життєздатність – на 4%, активність – на 6%, а розміри – на 1%.

Вчені наголошують, що за цими показниками ВООЗ оцінює здоров’я сперми.

Втім, дослідники не знають, чи варто їсти горіхи тим, у кого є проблеми із фертильністю, адже в експерименті брали участь чоловіки, які не мали проблем із репродуктивним здоров’ям.

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До речі, раніше вчені назвали три причини, чому шлюб – це корисно для здоров’я.

Фото: pixabay.com

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