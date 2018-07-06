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Звикли пити через трубочку? Вчені розкрили небезпеку

Часте використання пластикових трубочок для напоїв може призвести до карієсу і здуття живота.

Про це передає The Washigton Post.

Причина негативних наслідків пиття через “соломинку” полягає у попаданні повітря в шлунковий тракт.

– Коли я консультую своїх клієнтів, які скаржаться на карієс і здуття, я завжди запитую їх про звички, такі як пиття через “соломинку”. Деякі з них відчули значне полегшення після відмови від трубочок, а також від двох інших речей, які сприяють попаданню повітря у травний тракт: газованої води і жувальної гумки, – розповіла дієтолог Крісті Бріссет.

Зазначається також, що і сам поліпропілен, з якого виготовлені трубочки, несе небезпеку. Дослідження показали, що хімічні елементи з поліпропілену можуть потрапляти у рідину і вступати у з’єднання, що знижують рівень естрогену.

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До речі, раніше вчені розповіли, як контролювати стрес.

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