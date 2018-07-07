Чи можна плавати відразу після їжі? Супрун дала відповідь

Плавання відразу після їжі не є більш небезпечним для життя, ніж плавання через дві години після неї або ж взагалі голодним.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Під час травлення організм спрямовує кров до шлунку, тим самим зменшуючи кровотік до активних м’язів. Однак у нас в організмі все одно достатній обсяг крові, щоб це не заважало функціонувати на належному рівні всьому організму.

Все-таки лікар порадила враховувати особливості травного процесу. Під час плавання, як і під час спорту, їжа може давати про себе знати у вигляді нудоти або неприємних відчуттів у животі.

– З такими відчуттями дискомфорту існує ризик отримати набагато менше задоволення від активності у воді. Тому все ж краще почекати 1,5 -2 години, – стверджує в.о. міністра охорони здоров’я.

Крім цього, Уляна Супрун попередила про те, що плавати після вживання алкоголю дуже небезпечно:

– ВООЗ зазначає, що плавання у нетверезому стані є однією з головних причин, що призводять до трагічних наслідків на воді серед дорослих. Через алкоголь можна втратити пильність і самоконтроль тим самим наразити на небезпеку як своє життя, так і життя дітей.

Варто зазначити, що з початку року у водоймах загинули близько 500 осіб, з них 44 дитини.

– Тому не забувайте, що навіть під час відпочинку треба бути пильним і свідомим. Пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, ховайтеся від спеки у тінь, – порадила чиновник.

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ФОТО: Рixabay