Чорне морозиво може нашкодити здоров’ю – вчені

Вчені вважають, що чорне морозиво може зробити деякі препарати менш ефективними.
Вчені дійшли висновку, що активоване вугілля, яке міститься у чорному морозиві може негативно впливати на шлунок та робити жіночі гормональні контрацептиви менш ефективними, повідомляє Daily Mail.
Активоване вугілля засмоктує токсини зі шлунка і виводить їх назовні, проте воно також може поглинати різноманітні препарати.
Медики вважають, що у тому випадку, коли чорним морозивом не зловживатимуть і їстимуть його раз на місяць, то шкоди організму від нього не буде.
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До слова, часте використання пластикових трубочок для напоїв може призвести до карієсу і здуття живота.
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