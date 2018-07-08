Чорне морозиво може нашкодити здоров’ю – вчені

Вчені вважають, що чорне морозиво може зробити деякі препарати менш ефективними.

Вчені дійшли висновку, що активоване вугілля, яке міститься у чорному морозиві може негативно впливати на шлунок та робити жіночі гормональні контрацептиви менш ефективними, повідомляє Daily Mail.

Активоване вугілля засмоктує токсини зі шлунка і виводить їх назовні, проте воно також може поглинати різноманітні препарати.

Медики вважають, що у тому випадку, коли чорним морозивом не зловживатимуть і їстимуть його раз на місяць, то шкоди організму від нього не буде.

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До слова, часте використання пластикових трубочок для напоїв може призвести до карієсу і здуття живота.