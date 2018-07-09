Чи потрібно одягати бахіли в лікарні – відповідь МОЗ

Носити бахіли у всіх приміщеннях лікарень не обов’язково. Єдині місця в лікарні, де варто їх одягати, – операційні та приміщення, які потребують асептичних умов.

Про це повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун у Facebook.

За її словами, у жодних нормативних документах в Україні немає вимог, які зобов’язують пацієнтів і відвідувачів носити бахіли в усіх приміщеннях лікарень.

– Єдині місця в лікарні, де варто їх носити, – операційні та приміщення, які потребують асептичних умов. Тобто там проводяться інвазивні втручання й існують ризики виникнення і передачі інфекції. Адже використання бахіл може забезпечити мінімальний фізичний бар’єр від мікроорганізмів, – наголосила Супрун.

Вона також додала, що ініціатива одягати бахіли на кожного, хто переступає поріг лікарні, зазвичай йде від медзакладу.

Це роблять, аби зменшити роботу прибиральниць, а подекуди й нажитися за рахунок гаманця пацієнта.

Читайте: Як позбутися запаху з рота - поради Супрун Чи можна плавати відразу після їжі? Супрун дала відповідь Скільки треба їсти овочів та фруктів: Супрун назвала формулу

За словами Супрун, невиправдане використання бахіл у таких обсягах, як це відбувається зараз – економічно необґрунтовано та не несе відчутної користі ані медзакладу, ані відвідувачам.

Крім того, величезна кількість викинутих одноразових бахіл забруднює планету.