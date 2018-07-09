Секс на кухні – 5 правил

Секс на кухні – чудовий спосіб урізноманітнити інтимне життя. Однак слід пам’ятати про маленькі деталі.

Несподівано

Ніколи не домовляйтеся заздалегідь із партнером про секс на кухні.

Після цієї фрази інтим перестане бути незвичайним і захоплюючим.

Краще підкрадайтеся до коханої людини несподівано, коли вона закінчила готувати вечерю.

Безпечно

На кухні занадто багато ножів, виделок, штопорів та інших колючо-ріжучих предметів.

Тому краще переконайтеся, що поруч із вами немає нічого, що може зашкодити та замість сексу відправити до травмпункту.

Смачно

Можете вичавити на партнера збиті вершки чи відшмагати його кухонним рушником.

До речі, пластикову лопатку можна використовувати не тільки для смаження стейків, а також для імпровізованого покарання.

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Міцно

Кухонна стільниця набагато краще відповідає анатомії людини, ніж стіл.

Підсадивши дівчину на стільницю, чоловік легко зможе обрати безліч поз для сексу.

Якщо використовувати стіл, потрібно згинати коліна чи вставати навшпиньки.

Швидко

Кухня для сексу не пристосована, тому вже на 15-й хвилині чоловік почне відчувати біль у колінах, а на 20-й – затерплі ноги.

Тому організовуючи секс на кухні, розраховутей на те, що все потрібно зробити швидко та акуратно.

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