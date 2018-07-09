В Україні заборонили популярні льодяники для горла

В Україні тимчасово заборонили продавати одну серію льодяників для горла Стрепсилс із ментолом та евкаліптом.

Про це йдеться у розпорядженні Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

– Тимчасово забороняю реалізацію і застосування лікарського засобу Стрепсилс із ментолом та евкаліптом, льодяники, по 12 льодяників у блістері, по 2 блістери в картонній коробці, серії DG546, виробництва Реккітг Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, – йдеться у документі.

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Причина тимчасової заборони – невідповідність цієї серії вимогам із реєстрації препаратів.

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