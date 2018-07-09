Випробування вакцини проти ВІЛ – результати вражають

Останні клінічні випробування нової вакцини проти ВІЛ продемонстрували обнадійливі результати.

Вони опубліковані в журналі Lancet, передає ВВС Україна.

Зокрема, вакцина викликала правильну реакцію імунної системи всіх 393 учасників випробовувань.

Окрім того, вона допомогла захистити мавп від вірусу, схожого на ВІЛ.

Щоб дізнатися, чи здатна вакцина захистити від ВІЛ людину – необхідно провести подальші випробовування.

Зазначається, що дослідження провели у 2015-2016 роках, а в липні 2017 року вчені розповіли про його результати. Наразі опублікували ключові дані на ранній стадії, пояснили в компанії Janssen Pharmaceutical Companies, яка розробила вакцину.

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Відзначимо, що в Україні – вперше в Східній Європі – терапія для ВІЛ-позитивних людей закуповується і за приватні кошти. 1 300 пацієнтів Київського міського центру СНІДу першими в Україні отримають новітній препарат долутегравір (модифікований) – його перші партії були передані в клініку Фондом Олени Пінчук у 2017 році.

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