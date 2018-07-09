Як позбутися запаху з рота – поради Супрун

Як боротися з неприємним запахом з рота і що стає його причиною.

Кілька порад написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в Facebook.

За її словами, найчастіше причина криється в роті. І запах виникає, насамперед, через нехтування гігієною ротової порожнини. В цьому випадку неприємний запах викликають бактерії, що мешкають в роті та в процесі своєї діяльності виробляють леткі сполуки сірки.

Крім того, куріння та вживання алкоголю можуть стати причинами появи запаху.

Також неприємний запах може виникати через інфекційні хвороби ротової порожнини, дихальних шляхів чи деякі системні захворювання, наприклад, діабет, печінкову чи ниркову недостатність. Або ж через надмірну сухість ротової порожнини та зменшення слиновиділення.

В такому випадку обов’язково консультуйтесь з лікарем, адже просто освіжувач рота чи жуйки вам не допоможуть.

– Найважливіша рекомендація – правильний догляд за ротовою порожниною. Завжди ретельно чистіть зуби та язик та полощіть ротову порожнину навіть простою водою після прийому їжі. Щоб боротись з бактеріями, використовуйте спеціальні антимікробні засоби для полоскання, зубні пасти та спреї-освіжувачі для рота. Якщо ж неприємний запах турбує вас досить тривалий час – звертайтесь до лікаря, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Уляна Супрун писала, що такого діагнозу, як відкладення солей у хребті, не існує.