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114 пляжів! Де в Україні небезпечно купатися (КАРТА)

Експерти виявили мікробне забруднення на 114 пляжах України, тому не рекомендують тут купатися.

Пляжі Києва

Повний список пляжів, де не можна купатися, публікує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

– 114 українських пляжів та рекреаційних зон не рекомендуються для купання, оскільки в них зафіксоване мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички), – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві не рекомендовано купатися на 10 пляжах: Дитячий, Передмістна слобідка, Золотий, Венеція, Молодіжний, Центральний – на Гідропарку, а також – Веселка, Райдуга, Тельбін і Черторой.

Ще два тижні тому МОЗ не рекомендував купатися на 96-ти пляжах України.

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114 пляжів! Де в Україні небезпечно купатися (КАРТА) / 10 фотографий

Читайте: Пляжі України, де не можна купатися (СПИСОК)

Раніше Факти ICTV публікували інтерактивну карту, на якій позначено пляжі України та Києва, на яких не рекомендується купатися.

Скільки коштує зібратися у відпустку – у спецпроекті Фактів ICTV.

Фотоpleso.org

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