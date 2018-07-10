Експерти виявили мікробне забруднення на 114 пляжах України, тому не рекомендують тут купатися.

Повний список пляжів, де не можна купатися, публікує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

– 114 українських пляжів та рекреаційних зон не рекомендуються для купання, оскільки в них зафіксоване мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички), – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві не рекомендовано купатися на 10 пляжах: Дитячий, Передмістна слобідка, Золотий, Венеція, Молодіжний, Центральний – на Гідропарку, а також – Веселка, Райдуга, Тельбін і Черторой.

Ще два тижні тому МОЗ не рекомендував купатися на 96-ти пляжах України.



















114 пляжів! Де в Україні небезпечно купатися (КАРТА) / 10 фотографий

Читайте: Пляжі України, де не можна купатися (СПИСОК)

Раніше Факти ICTV публікували інтерактивну карту, на якій позначено пляжі України та Києва, на яких не рекомендується купатися.

Скільки коштує зібратися у відпустку – у спецпроекті Фактів ICTV.

Фото: pleso.org