Отруйні змії: які водяться в Україні та що робити в разі укусу (ІНФОГРАФІКА)

З початку літа змії покусали уже кількох людей в Україні. Які змії у нас водяться, як уникнути небезпеки при зустрічі з ними, і головне – як надати допомогу при укусі? Про це – у матеріалі Фактів ICTV.

Які змії живуть в Україні та які з них небезпечні

В Україні живуть 11 видів зміїв, із яких лише три є отруйними. Це представники роду гадюк – гадюка звичайна, гадюка Нікольського та степова гадюка. Ще дві змії несуть серйозну небезпеку для людини, не будучи отруйними – каспійський полоз та ескулапів полоз.

Гадюки водяться поблизу боліт, у лісах, горах та на луках. Єдина умова – наявність поблизу (не більше 100 м від гнізда) відкритих ділянок для прийняття сонячних ванн. Коли температура повітря перевищує середні показники, їхня активність знижується, вони стають малорухливими та млявими, тому зазвичай люди отримують укуси, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на плазунів.

Гадюка звичайна

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Найпоширеніший вид, зустрічається практично скрізь.

Довжина тіла зазвичай не перевищує 65 см. Забарвлення завжди камуфлююче. Ідентифікувати звичайну гадюку можна за зигзагами на спині, однак серед них часто зустрічаються і повністю чорні особини-меланісти.

Укус може бути досить небезпечним, тому без медичної допомоги не обійтися.

Степова гадюка

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Зустрічається рідко, природний ареал обмежений степами та лісостепами південних і східних областей країни. Вкрай рідко зустрічається у гірських районах Карпат.

Середні розміри степової гадюки – близько 50-55 см. Відмінна особливість – забарвлення у коричневих або бурих тонах, спину завжди прикрашає більш темна зигзагоподібна смужка. Черево зазвичай сіре зі світлими плямами.

Саме степова гадюка вважається найбільш небезпечною серед отруйних змій України, порція отрути і її токсичность найбільша.

Гадюка Нікольського

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Поширена тільки у лісостеповій частині Лівобережжя. Загалом зустрічається рідко.

Це найбільша з трьох отруйних змій України, її довжина може перевищувати 80 см.

Колір має темно-чорний, без смуг і візерунків. Ще одна відмінна риса – ледь помітна діжковидна форма тіла: посередині воно трохи ширше, ніж біля голови і хвоста.

Каспійський полоз

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Водиться у степах Одеської, Миколаївської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Сягаючи двох метрів, в окремих випадках 2,5 метрів у довжину, ця змія є найбільшою не тільки в Україні, а й у Європі.

Каспійський полоз не отруйний, але цей недолік гад із лишком компенсує надзвичайно агресивним характером. При наближенні людини він згортається кільцями і готується до атаки. Кидок полоза може сягати двох метрів у довжину. Вкусити цей плазун прагне за обличчя або шию. В останньому випадку укус може бути досить небезпечним, адже пащу полоза прикрашають 22 гострих зуба. До речі, у середині XX століття в Європі загинуло 2 людини від втрати крові після укусів у шию.

Спина каспійського полоза забарвлена ​​в темні тона сірого, чорного, бурого або вишневого кольорів. Черево завжди світло-жовте. Хвіст – довгий і тонкий.

Ескулапів полоз

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Подібним агресивним характером також відрізняється ескулапів полоз. За розмірами цей вид лише трохи менший каспійського. Забарвлення зазвичай має у оливкових, бурих або кремових тонах. Зустрічається вкрай рідко в Кіровоградській області.

Як розпізнати гадюку

За розміром: довжина тіла коливається від 50 до 80 см.

За кольором: зазвичай гадюка має шкіру чорних, сірих, бурих, світло-жовтих тонів, іноді з вкрапленнями білого, а хвіст світліший за тіло.

Голова і очі: голова у цих плазунів має виражену трикутну форму з заокругленим носом і помітно виступаючими у боки скроневими частками, зіниці у них завжди вертикальні, у разі браку освітлення можуть ставати округлими як у котячих.

За характером: це не агресивні змії, при наближенні людини вони ліпше сховаються або поповзуть геть.

Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише у разі небезпеки – якщо на них випадково наступають, сідають чи лягають. Тому варто дотримуватися правил безпеки.

Як вберегтися від укусів змій

Правило №1 – Не рухайтеся

Побачили змію – не робіть різких рухів і почекайте, доки гадюка не відповзе, адже, як правило, змія просто не побачить нерухомий об’єкт.

Правило №2 – Одягайтеся відповідно

Якщо ви вирушаєте в місцевість, де потенційно можуть жити змії, вибирайте одяг, що захистить від укусів. Це довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани потрібно заправити в черевики.

Правило №3 – Перевіряйте місце відпочинку

Щоб відлякати змію, перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду – пошурхотіть чи постукайте палицею.

Правило №4 – Не торкайтеся неперевірених предметів руками

Змії часто ховаються в старих пеньках, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися ціпком.

Наслідки укусу гадюки

Дуже серйозні наслідки можливі тільки у рідкісних випадках, летальний результат – вкрай рідко і лише у разі не надання медичної допомоги.

Особливо небезпечні укуси для дітей, людей похилого віку та осіб зі зниженим імунітетом.

При цьому, як не дивно, приблизно для 30% людей укус гадюки є безболісним і ніяк не шкодить, 40% – відчувають гострий біль, а в місці укусу з’являється пухлина.

Як діє отрута змії? У важких випадках через 15-30 хвилин можливі: запаморочення, нудота, блювання, діарея, блідість шкіри, підвищене потовиділення, озноб, тахікардія, втрата свідомості, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.

Що робити, якщо гадюка вкусила?

Намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікарні, адже лише медик зможе надати необхідну допомогу.

Проте пам’ятайте, що навіть без медичного лікування укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті.

Якщо до лікарні далеко, надайте першу допомогу постраждалому, дотримуючись кількох простих правил:

спокій і мінімум рухів;

давайте багато води;

місце укусу обробіть антисептиком;

зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси або взуття;

якщо є, випийте 1-2 таблетки ліків від алергії;

прикладіть до рани лід, обгорнутий в тканину;

при транспортуванні покладіть кінцівку на підвищення;

не можна висмоктувати отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті (відсмоктувати отруту можна тільки якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу);

не накладайте джгут;

не припікайте рану;

не можна вживати алкоголь.

Вже у лікарні постраждалому мають ввести антитоксин. До речі, у травні МОЗ отримав від посольства Індії у якості гуманітарної допомоги 1500 доз антитоксину проти зміїної отрути, які розподілені між регіонами. Усі лікарські засоби мають сертифікат якості GMP.

У червні на Львівщині від укусів змій постраждали четверо людей – троє дорослих і підліток. Усі потрапили до реанімації.

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