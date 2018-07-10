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Отруєння у таборі Славутич: у харчоблоці знайшли небезпечні бактерії

У харчоблоці табору Славутич Київської області, де 2 липня отруїлися 12 дітей, знайшли бактерії групи кишкової палички і патогенний стафілокок.

Лікарня

Про це повідомляє Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Фахівці обстежили харчоблок з відбором проб харчових продуктів, а також 9 чоловік персоналу на групи кишкових інфекцій і 2 дітей з 6, які перебували в ізоляторі (останні 4 дитини не обстежувалися через відмову батьків).

– З 30 змивів на бактерії групи кишкової палички, патогенний стафілокок і патогенну флору в харчоблоці виявлено 10 позитивних результатів (33,3%), – говориться в повідомленні.

Водночас лабораторні дослідження не виявили збудників кишкової інфекції і патогенний стафілокок у 9 чоловік персоналу та 2 дітей. Також не було виявлено патогенну флора з 10 змивів в ізоляторі.

Читайте: Масове отруєння і кома: чим нагодували дітей в таборі Славутич під Києвом

Нагадаємо, 2 липня стало відомо про масове отруєння дітей у таборі на Київщині. Одинадцятеро дітей потрапили в медичний ізолятор, 8-річна дівчинка впала в кому. Діти прибули в санаторій для підготовки до змагань.

Фото: Dreamstime

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