Табір Славутич, де отруїлися 12 дітей, закривають – дата

З середи, 11 липня, табір Славутич, де 2 липня отруїлися 12 дітей, закривають безстроково – до усунення недоліків. Таке рішення ухвалила Київська обладміністрація.

Про це у коментарі УНН повідомив голова Київської ОДА Олександр Горган.

– Сьогодні засідала спеціальна комісія Київської облдержадміністрації, і було прийнято рішення його закрити безстроково – поки не будуть усунуті недоліки і остаточні лабораторні результати не підтвердять відсутність небезпеки захворювань. Із завтрашнього дня дітей там не буде, – уточнив він.

За його словами, проведені дослідження виявили патогенну інфекцію у харчоблоці закладу, що не виключає повторного отруєння.

Раніше повідомлялося, що у харчоблоці табору Славутич знайшли бактерії групи кишкової палички і патогенний стафілокок.

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Нагадаємо, 2 липня стало відомо про масове отруєння дітей у таборі на Київщині. Одинадцятеро дітей потрапили в медичний ізолятор, 8-річна дівчинка впала в кому. Діти прибули в санаторій для підготовки до змагань.

Фото: slavutych.kiev.ua