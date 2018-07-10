Топ-4 небезпеки смартфона

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як можна подолати залежність від смартфону.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла у Facebook, що надмірне використання телефонів змінює нашу поведінку і негативно впливає на здоров’я.

– Існує навіть специфічний набір симптомів, як оніміння пальців або порушення постави, які виникають через те, що ми не відриваємося від телефону годинами, – пише Супрун.

Вона додала, що від надмірного використання гаджетів може порушуватися сон і з’явитися депресія.

Щоб зменшити залежність від смартфонів, Супрун дала кілька порад.

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Не використовуйте телефон, як будильник

– Ми буквально засипаємо і прокидаємося з телефоном, коли налаштовуємо будильник перед сном і вимикаємо його вже вранці. Через те, що телефон знаходиться поруч з ліжком, з’являється спокуса відразу відповідати на не дуже важливі повідомлення або переглядати статус у соціальних мережах. Тому краще замінити телефон на звичайний будильник, і по можливості навіть не залишати телефон у кімнаті, де ви спите, – пише виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я.

Вимкніть оповіщення

– Сповіщення дуже часто відволікають нашу увагу. Іноді ми реагуємо на одне повідомлення, а потім розуміємо, що вже протягом тривалого часу гортаємо стрічку новин у соціальних мережах. Щоб уникнути цього, налаштуйте оповіщення найбільш оптимальним чином, наприклад, вимикайте їх в робочий час або просто приберіть звук, – додає Супрун.

Не користуйтеся смартфоном весь день

Визначте для себе час, коли ви навіть не будете торкатися смартфона. Наприклад, за обіднім столом, у ванній кімнаті, під час перегляду фільму або читання книги.

Також Супрун рекомендує видалити додатки на смартфоні, якими ви давно не користуєтеся.

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